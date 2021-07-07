توضيح من وزارة المالية

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صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة المالية البيان الآتي:

توضيحا لما تتداوله بعض وسائل الإعلام، في ما خص موضوع "مؤسسة كهرباء لبنان" و"شركات تقديم الخدمات والصيانة"، إن وزارة المالية تؤكد أن لا علاقة لها بتاتا في موضوع مستحقات ودفع شركات تقديم الخدمات والصيانة برايم ساوث ، MEP BUS، دباس، مراد و KVA وليست الجهة المخوّلة لدفع هذه المستحقات، وإن الجهة المسؤولة عن المستحقات والدفع هي مؤسسة كهرباء لبنان ومصرف لبنان تبعا لعقد أبرمته مع تلك الشركات.



وتفيد وزارة المالية، أن دورها يقتصر على إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان كفالتها بفتح الاعتمادات المستندية لشراء المحروقات من "فيول" و"غاز أويل" لزوم المؤسسة، وذلك بموجب القوانين التي تتيح لها بذلك".