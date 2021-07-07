هيئة الممرضات والممرضين: نطالب كل الجهات المعنية بفتح خطوط استثنائية لتسهيل عملية تعبئة مادة البنزين

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صدر عن هيئة الممرضات والممرضين في التيار الوطني الحر البيان التالي:

أمام الواقع المرير الذي يعيشه ممرضاتنا وممرضونا، من صعوبات معيشية واقتصادية ودوامات عمل طويلة (أكثر من ١٢ ساعة يوميا) والتي يقضونها في خدمة المرضى ومواجهة متحورات كورونا الخطيرة، تأتي اليوم أزمة شح البنزين وطوابير الإنتظار أمام محطات البنزين لتزيد من القهر والتعب وتستنزف ما تبقى من طاقات لديهم.

وأمام مسؤؤليتنا كهيئة مؤتمنة على إيصال صوت وصرخة زملائنا، نناشد ونطالب كل الجهات المعنية بفتح خطوط استثنائية لكل ممرضة وممرض لتسهيل عملية تعبئة مادة البنزين أسوة بقطاعات أخرى كالأطباء، لعلّ هذا الأمر يسهم بالتخفيف من معاناتهم والمحافظة عليهم في وطنهم وفي خدمة ناسه.

ولكن يبقى الاهم هو إيجاد حل نهائي لأزمة البنزين ووقف إذلال المواطنين، كل المواطنين.