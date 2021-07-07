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لقاءات ديبلوماسية لباسيل وتشديد على ضرورة الاسراع في تشكيل الحكومة

7
JULY
2021
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استقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، في دارته اليوم، سفير تشيكيا جيري دوليزيل. كما استقبل سفير بلغاريا بويان بيليف. 
 
وجرى في الاجتماعين عرض الاوضاع العامة، والتشديد على ضرورة الاسراع في تشكيل الحكومة. 
 
وشرح باسيل العوائق التي لا تزال تحول دون التأليف، مؤكدا أهمية وجود حكومة تواكب الرغبة الدولية، ولا سيما الأوروبية، لمساعدة لبنان على النهوض في سياق برنامج اصلاحي - تصحيحي متكامل. 
 
كما تناول باسيل ضرورة أن تعيد دول الاتحاد الأوروبي توجيه المساعدات المالية التي تقدمها للنازحين، بحيث تخصص لإعادتهم الى سوريا، بما يؤدي حكماً الى إنهاء أزمة النزوح بإنعكاستها على اللبنانيين والسوريين على حد سواء.
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