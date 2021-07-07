الراعي للحريري من بعبدا: عجّل بتأليف الحكومة!

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أشار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي إلى أن "الرئيس تابع كل ما حصل في روما ولكن هذه الزيارة هي لوضعه بجو ما حصل وقيمة اللقاء الذي دعا اليه قداسة البابا."



وبعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قال الراعي: "اردت ان اقول له ان خطاب قداسة البابا خريطة طريق لنا كرؤساء كنائس وسنباشر عملنا ضمن اطارنا الكنسي لننفذ هذه الخريطة التي تفضل بها في خطابه."



وأضاف: "قداسة البابا وجه نداءات لفئات عديدة وهذه النداءات علينا كرؤساء كنائس ان نعمل في الخط نفسه كل من موقعه وعلينا ان نعمل لحماية المجتمع فلبنان يقوم بسواعدنا."



وتابع الراعي: "سنباشر مع المعنيين الذين وجه لهم قداسة البابا النداء، ونتصل بهذه المجموعات والمهم ان قداسته يحمل القضية اللبنانية بعمق اعماق قلبه ويحملها الى المجتمع الدولي وعلينا في لبنان ان نبني وطننا وبيتنا."



مضيفا بأن "لا احد معني بلبنان اكثر من رئيس الجمهورية بسبب الصفة التي يحملها."



وأردف قائلا: "قداسة البابا تحدث عن وجع اللبنانيين وقال لهم اصمدوا فالغيمة ستمر ونحن سنكون الى جانبهم بالكلام وبالمساعدة الروحية والمعنوية والمادية."

وأشار بأنه "لا اتعجب ان يكون هناك مخطط يستهدف لبنان، فهل يجب ان نفتح الباب او النافذة للسارق أم يجب ان نتحصن؟"



وتوجه إلى الرئيس المكلف سعد الحريري قائلا: "عجّل بأسرع ما يمكن بتأليف الحكومة مع عون وفق روح الدستور لان لبنان يقع ضحية هذا التأخير."



وتابع: "ما اوصلنا الى هنا هو عدم وجود حكومة، فغياب الحكومة يخرب الاقتصاد والمصالح ويزيد البطالة والهجرة ويؤدي الى اقفال المؤسسات، فالحكومة هي السلطة الاجرائية ومن دونها البلد يموت."