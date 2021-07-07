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لقاء علني بين ‏الحريري وبري

7
JULY
2021
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كشفت مصادر مطلعة لصحيفة “الجمهورية”، انّ الرئيس المكلف سعد الحريري واصل مشاوراته ‏بصمت وتكتم، وعقد لقاء الكترونياً عبر تطبيق “زووم” مع رؤساء ‏الحكومات السابقين خُصّص للبحث في الخطوة التي يمكن القيام بها ‏في المرحلة المقبلة للخروج من حال المراوحة المتفاقمة، بعدما زادت ‏من ثقل تردداتها على اوضاع البلاد والعباد.‏

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وقال احد المشاركين في اللقاء لـ “الجمهورية”، انّه لم ينته الى اي ‏خطوة نهائية، وانّ مختلف السيناريوهات ما زالت مطروحة من دون ان ‏يتقدّم اي خيار على آخر. وإن عاد الى المرحلة السابقة، كشف انّ اياً ‏من رؤساء الحكومات لم يغيّر في موقفه، وان ما دار النقاش حوله ما ‏زال محصوراً بالمواضيع إيّاها التي نوقشت في لقائهم الاخير قبل ‏ثلاثة أسابيع.‏


وعلى هذه الخلفية عينها، قالت المصادر، انّ الحريري واصل مشاوراته ‏مع دار الفتوى وأعضاء من المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى، بعدما ‏وعدهم في لقائه معه قبل ثلاثة اسابيع بالبقاء على تواصل معهم، ‏من دون ان يستقر الرأي على موقف نهائي.‏

‏ ‏
وفي ظل المعلومات المتناقضة حول الموعد المتوقع للقاء علني بين ‏الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري، قالت مصادر “بيت الوسط” لـ “الجمهورية”: “سواء ‏انعقد اللقاء امس الاول بينهما ام لم يُعقد، فإنّ لقاء سيجمعهما في ‏الساعات المقبلة، للبحث في سلسلة من الاقتراحات العملية التي ‏سبق لبري ان حصرها بإقتراحين: إما الإقدام على تقديم تشكيلة وزارية ‏يحملها الحريري الى قصر بعبدا، او الإعتذار شرط ان تكون الاجواء قد ‏انتهت الى تسمية من يوافق الحريري عليه مسبقاً”.‏

‏ ‏
وانتهت المصادر الى التأكيد عبر “الجمهورية”، انّ انشغالات الحريري ‏امس ادّت الى تأجيل الاجتماع الأسبوعي لكتلة “المستقبل” الى ‏اليوم، والذي سينتهي الى بيان قد يحمل جديداً يوحي بآفاق المرحلة ‏المقبلة.‏

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