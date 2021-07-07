عناوين الصحف ليوم الأربعاء 7 تموز 2021

الأخبار : كورونا: «دلتا» إلى الذروة في أيلول
رياض سلامة يقرر: دعم الدواء ذهب مع الريح
البحث عن بديل للحريري: ميقاتي يتقدّم؟
الديار : عون ودياب يستغيثان بالخارج قبل ايام من الانفجار… و"اسرائيل" تشمت بحالنا!
٣ سيناريوهات للحسم الحكومي ودور قطري لمواجهة الفيتو السعودي على الحريري
أزمة الدواء تجاوزت الخطوط الحمر: مئات الأدوية مفقودة تماما!
نداء الوطن : "جلسة مشتركة" الجمعة: "عد عكسي" للحصانات
عون يستدرج "دوحة 2" ودياب "بهدلنا قدّام الأجانب"!
اللواء : الاجتماع الدبلوماسي ينقلب على دياب: أنتم تحاصرون بلدكم وتجوعون شعبكم!
رفع الحصانة أمام مكتب المجلس وجنبلاط لتأميم النفط.. ودعم غذائي قطري للجيش
البناء : الحريري للاعتذار لحساب حكومة انتخابات… فهل تتولّى قطر رعاية المرحلة الانتقاليّة؟ / دياب يحذّر من الانهيار الكبير: الحصار مسؤول… والخارج لن يكون بمنأى / صفي الدين: سنتحمّل مسؤولياتنا… والفساد متحوّر… وجنبلاط لتأميم النفط /
الجمهورية : إعتذار قد يسبقه "إتفاق إطار "
النهار : فضيحة السرايا: ردّ ناريّ لغريو على دياب
the daily star : Hariri in talks before deciding on next step
l'orient le jour : Les enjeux pour Hariri d’une éventuelle récusation