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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 7 تموز 2021

7
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الأخبار : كورونا: «دلتا» إلى الذروة في أيلول

رياض سلامة يقرر: دعم الدواء ذهب مع الريح

البحث عن بديل للحريري: ميقاتي يتقدّم؟

 

 


الديار : عون ودياب يستغيثان بالخارج قبل ايام من الانفجار… و"اسرائيل" تشمت بحالنا!
٣ سيناريوهات للحسم الحكومي ودور قطري لمواجهة الفيتو السعودي على الحريري
أزمة الدواء تجاوزت الخطوط الحمر: مئات الأدوية مفقودة تماما!

 

 

 

نداء الوطن : "جلسة مشتركة" الجمعة: "عد عكسي" للحصانات
عون يستدرج "دوحة 2" ودياب "بهدلنا قدّام الأجانب"!

 

 

 


اللواء : الاجتماع الدبلوماسي ينقلب على دياب: أنتم تحاصرون بلدكم وتجوعون شعبكم!
رفع الحصانة أمام مكتب المجلس وجنبلاط لتأميم النفط.. ودعم غذائي قطري للجيش

 

 

 


البناء : الحريري للاعتذار لحساب حكومة انتخابات… فهل تتولّى قطر رعاية المرحلة الانتقاليّة؟ / دياب يحذّر من الانهيار الكبير: الحصار مسؤول… والخارج لن يكون بمنأى / صفي الدين: سنتحمّل مسؤولياتنا… والفساد متحوّر… وجنبلاط لتأميم النفط /

 

 

 


الجمهورية : إعتذار قد يسبقه "إتفاق إطار "

 

 

 


النهار : فضيحة السرايا: ردّ ناريّ لغريو على دياب

 

 



the daily star : Hariri in talks before deciding on next step

 

 



l'orient le jour : Les enjeux pour Hariri d’une éventuelle récusation

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