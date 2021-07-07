أسرار الصحف ليوم الأربعاء 7 تموز 2021

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البناء : خفايا وكواليس

كواليس

قال مسؤول أمنيّ عربيّ إن الخلاف الإماراتيّ السعوديّ ليس جديداً بل ظهر على السطح الآن، وهو في جوهره نابع من قناعة الإمارات بأنها تحتاج للاستقلال عن صورة التبعية للسعودية وبناء حضور منفصل يتفق ويختلف مع السعودية في القضايا والملفات، وأن تجربة التحالف في اليمن أنضجت هذا القرار الإماراتيّ.



خفايا

تساءلت مصادر دبلوماسيّة في بيروت عما إذا كانت قطر تملك تفويضاً دولياً وإقليمياً بديلاً للدور الفرنسي لإدارة المرحلة الانتقالية في لبنان حتى الانتخابات النيابية، حيث يصبح المشهد الجديد في المنطقة واضحاً بتوازناته الجديدة. وأشارت إلى أن المشروع القطري هو استضافة حوار لبناني في الدوحة تعقبه حكومة جديدة.



نداء الوطن : خفايا

بدأت اوساط في قوى 8 آذار الترويج لشخصيات مارونية لدخول نادي المرشحين الى رئاسة الجمهورية ابرزهم نائب سابق من البقاع الشمالي كان فاز على لائحة "حزب الله".

تبين ان وزيراً شمالياً سابقاً مرشحاً لرئاسة الحكومة قد أوعز لأنصاره التواجد الدائم في التظاهرات الاحتجاجية في طرابلس وتوجيه الرأي العام والاعلام الى دوره وجهوده وحضوره.

اللواء : أسرار

همس

فُهم أن وراء زيارة وزير من دولة عربية «صديقة» واجب تعزية بأحد أقربائه، توفي في لبنان!



غمز

مازح نائب نائباً بالقول ماذا بقي للكابيتال كونترول، حتى يصبح قانوناً؟!



لغز

بدأت المصارف بإرسال رسائل نصيّة لأصحاب الودائع المصرفية، وسط مخاوف من التوقيع على تعهدات خارج إطار التعميم أو عقد فتح الحساب الأصلي..

الجمهورية : أسرار





وزيرٌ يتراجع عن قرارات...

تراجع أحد الوزراء عن قرارات إتخذها أخيراً بعدما تلقّى تنبيهاً من مخاطرها.

تغيير موقف حيال "مسألة مفصلية"

أبلغ مرجع سياسي الى قريبين منه أنه لا يُسقط من الحسبان إمكان أن يفاجئه حليف بتغيير موقفه حيال مسألة مفصلية.

رئيس الجمهورية المقبل...

تزداد القناعة لدى مراجع دبلوماسية غربية أن رئيس الجمهورية المقبل لن يكون من قيادات الصف الأول نظراً لعمق الإشتباك السياسي في ما بينها.