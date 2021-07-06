منسق عام كولكو كندا يلتقي رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.

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إلتقى منسق عام كولكو كندا السيد فواز بادور رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في منزله في البياضة ، بحضور منسق عام قطاع الانتشار السيد ايلي حنا نائب منسق قطاع الانتشار ومسؤول الاستثمارات السيد نديم جرداق.

أطلع السيد بادور رئيس التيار على أوضاع المنتشرين في كندا والدور الكبير الذي يقومون به في مساعدة وطنهم الام لبنان وذويهم ، إن على الصعيد الفردي أو على صعيد المؤسسات وبالاخص في هذه الظروف الصعبة التي يمرون بها .

وفي ختام الزيارة، ثمن رئيس التيار الجهود الكبيرة التي يقوم بها المنتشرين تجاه وطنهم وأهلهم ، و وعد بإستثمار جهودهم ومساعداتهم بما يعود بالخير إليهم والى وطنهم لبنان، شاكراً لهم تضحياتهم وثقتهم بالحزب الذي ينتمون إليها .