منسق عام كولكو كندا يلتقي رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.

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إلتقى منسق عام كولكو كندا السيد فواز بادور رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في منزله في البياضة ، بحضور منسق عام قطاع الانتشار السيد ايلي حنا .

أطلع السيد بادور رئيس التيار على أوضاع المنتشرين في كندا والدور الكبير الذي يقومون به في مساعدة وطنهم الام لبنان وذويهم ، إن على الصعيد الفردي أو على صعيد المؤسسات وبالاخص في هذه الظروف الصعبة التي يمرون بها .

وفي ختام الزيارة، ثمن رئيس التيار الجهود الكبيرة التي يقوم بها المنتشرين تجاه وطنهم وأهلهم ، و وعد بإستثمار جهودهم ومساعداتهم بما يعود بالخير إليهم والى وطنهم لبنان، شاكراً لهم تضحياتهم وثقتهم بالحزب الذي ينتمون إليها .