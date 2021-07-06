كرامي بعد لقاء دياب: حملنا إلى دياب هموم طرابلس

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إستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب في السراي الحكومي النائب فيصل كرامي يرافقه مستشاراه عثمان مجذوب وعلاء جليلاتي بحضور مستشار رئيس الحكومة خضر طالب.

وبعد اللقاء صرح كرامي قائلًا: “بعد الاجتماع الأخير في مدينة طرابلس والذي حمل عنوانًا اقتصاديًا واجتماعيًا، حملنا إلى دولة الرئيس دياب هموم طرابلس من بلدية ومرفأ ومالية وضمان، وكنا قد قررنا أن الخدمات الأساسية من طحين وبنزين ومازوت وأدوية ممنوع أن تنقطع عن طرابلس. لذلك جئنا لكي نؤكد هذا الأمر ولنتساعد مع الرئيس دياب على تأمين المواد الأساسية وخصوصًا بعد معاناة المواطنين الكبيرة، ليس في طرابلس فقط إنما في كل لبنان، ولكن طرابلس بدأت تعاني أكثر من غيرها من المناطق. لذلك علينا وضع الحلول السريعة لإنقاذ لبنان وطرابلس. كان قد أقر مبلغ 15 مليار ليرة بعد حادثة بلدية طرابلس منذ مدة، وقد جئنا اليوم لنتابع هذا الأمر وقد وجدنا أن دولة الرئيس قد تابع الموضوع وتم إقراره وآلية الصرف ستكون قريبة بالتعاون مع بلدية طرابلس. لا يمكن حل الأزمة اللبنانية إلا من خلال تشكيل حكومة سريعًا ترضى عنها الناس والمجتمع الدولي”.