ماذا ستحمل الساعات الحاسمة التي تحدث عنها السيد نصرالله؟

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لا تنازل عن الحقوق الميثاقية ولا تفريط بالمطالب الاصلاحية ولا مساومة في تحقيق العدالة… وكل ما يخرج على هذه اللاءات المبدئية الثلاث قابل للبحث.

فالحقوق الميثاقية ينبغي تكريسُها في كل مؤسسات الدولة، بدءا في هذه المرحلة بالحكومة.



والمطالب الاصلاحية يجب ان تُنفذ بالكامل، بدءا بالتدقيق الجنائي، الذي نتوقف في سياق النشرة مع آخر الخطوات المتخذة في شأنه.

وتحقيق العدالة لا مدخل سواه لبلسمة الجراح واحياء الأمل بأن لنا مستقبلا في هذا الوطن.



وفي انتظار نتائج لقاءات وزير الخارجية القطرية في بيروت، التي تحصل في ضوء نداء استغاثة وجهه الى الدول الشقيقة والصديقة رئيس حكومة تصريف الاعمال، متحدثا عن ايام قليلة فاصلة عن انفجار اجتماعي،

وفي موازاة المشاورات التي قيل ان الرئيس سعد الحريري يجريها تمهيدا لاتخاذ قرار حاسم بالتشكيل او الاعتذار، لفت اليوم تجديد تكتل لبنان القوي دعوتَه رئيس الحكومة المكلف الى الاسراع في تأليف الحكومة برئاسته، مؤكدا في الوقت نفسه إستعداد التكتل لتقديم كل دعم ممكن للحكومة العتيدة في الاصلاحات التي تنوي القيام بها.



ماذا ستحمل الساعات الحاسمة التي تحدث عنها السيد حسن نصرالله امس؟ وهل يتدارك المعطلون المعروفون الكارثة التي حذر الرئيس حسان دياب من الوصول اليها خلال ايام؟



الجواب لا يحتمل الانتظار، وهو برسم رئيس الحكومة المكلف كي يخطو الخطوات الضرورية نحو التأليف، او برسم المتمسكين بتكليفه لايجاد مخرج ينقذ لبنان واللبنانيين من الخطر الداهم… والآتي قريب.