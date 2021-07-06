حمدان في ذكرى فضل الله: الواقع بغيابك أليم وأليم جداً‎‎

في الذكرى الحادية عشر لرحيل السيد محمد حسين فضل الله أصدر أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان البيان التالي: اليوم نشعر اكثر من اي وقت مضى بالقيمة الدينية والحضارية الانسانية للمرجعية الاسلامية الكبرى السيد محمد حسين فضل الله. في ذكرى رحيلك نتوجه إليك إلى ثغرك الباسم ووجهك المنير الوضاح ونسترجع قيمك الدينية والوطنية والاخلاقية ونرفعها منارة مضيئة ونبراساً عالياً لكل الأوادم في هذا الوطن المأزوم.

سيدي سماحة السيد محمد حسين فضل الله كنت أود أن أطمنئك ان امتنا العربية التي كنت رائدا من رواد وحدتها ووطننا لبنان والذي كنت ركيزة من ركائز لحمته الوطنية.

الا أن الواقع بغيابك أليم وأليم جدا ولكن دائما نستبشر خيرا حين نزور الدار الذي يتابع فيها السيد علي الحرص الدائم ان يبقى مرجعية دينية وقومية ووطنية كما كنت تريد انت دائما.

في ذكرى رحيلك الحادية عشر نتوجه بالتعزية الى السيد علي والسيد جعفر والى كل احبائك ومريدك ونحن منهم بالتعزية ونقول ستبقى انت السيد محمد حسين فضل الله عندما نسمع اسمك او صوتك نشعر فعلا بأننا مسلمون لله الواحد الاحد وعرب أقحاح ولبنانييون في وطن لا نزال نحلم بقيامته.