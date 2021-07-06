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درغام زار المركز التربوي للبحوث والانماء: للمزيد من المشاريع التربوية التي تعنى بالتّحديث والتطوير التربوي

6
JULY
2021
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 زار  مقرر لجنة التربية النيابية النائب أسعد درغام "المركز التربوي للبحوث والانماء"، حيث كان في استقباله رئيس المركز الاستاذ جورج نهرا  ومستشار الرئيس لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الدكتور هشام خوري،  وتم البحث في القضايا التربوية  والإنجازات ومشاريع القوانين التي تقدم بها التكتل، وآخرها إقرار مشروع الهوية التربوية.  ورحب نهرا بالنائب درغام وثمن  المشروع لما له من تأثير إيجابي على التعليم، إذ يعد نقلة نوعية في المسار التربوي. 
كما تم البحث في سبل تطوير التعليم ، وكان عرض لاستراتيجية عمل المركز والوسائل الممكنة التي من شأنها التّحديث والتطوير التربويّ من خلال وضع الخطط والسياسات التربويّة وتوجيه المناهج التربوية ومستلزماتها لبناء المتعلم المواطن.  
وعرض نهرا  للمشاريع المتعددة التي أنجزها المركز ومنها ( تقليص المناهج، إقرار  الكتاب الالكتروني المجاني، اطار الدتا الموحد بين المركز والوزارة، انتاج موارد رقمية، وتأمين الكتاب المدرسي الوطني الورقي مجانا بالتعاون مع منظمة  اليونيسيف ، ونظام ادارة التدريب TMS، ووضع استراتيجية لتوحيد جهود الجهات المانحة، ووضع برنامج دعم نفسي اجتماعي للمتعلم، للمعلم وللأهل،  ووضع خطة لتطوير المناهج والتي تتألف من ثماني مراحل وتنتهي في 2023، وضع دليل معايير لانتاج الموارد الرقمية...). 
كما عرض رئيس المركز موضوع سلسلة الرتب والرواتب التي لم تدفع منذ سنة 2017 وتم قبضها في أواخر نيسان. 
 وإنشاء  ثمانية مراكز للصعوبات التعلمية  التي أنشأها  المركز التربوي في دور المعلمين والمعلمات في ثمان محافظات بالاضافة الى المركز المنشأ في دار لويس أبو شرف جونيه،  ما من شأنه تخفيف العبء عن الأهل.
وتطرق المجتمعون إلى المنصة الوطنية التعليمية التفاعلية التي ستطلق قريبا تحضيرا للعام الدراسي المقبل. كما الى اعادة تفعيل إعداد المعلمين من خلال دور المعلمين.
وشدد درغام على "دور المركز وأهميته في تطوير التعليم لناحية البحوث وإعداد المعلمين، وتطوير المناهج، وانتاج الموارد الورقية والرقمية والمشاريع التربوية التي تعنى بالتّحديث والتطوير التربويّ، انطلاقًا من وضع الخطط".
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