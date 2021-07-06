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بعد الكلام عن سرقات حقائب المسافرين.. جهاز أمن مطار بيروت يوضح!

6
JULY
2021
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صدر عن قيادة جهاز أمن المطار، البيان الآتي:


” تتناول بعض وسائل التواصل الإجتماعي أخبارا عن حصول عمليات سرقة من داخل حقائب بعض الركاب عند انزالها من الطائرة، متناولة بذلك سمعة المطار وأمنه بصورة سيئة غير صحيحة وعليه، يهم قيادة جهاز أمن المطار ان توضح ما يلي :


1 - لم يتم تسجيل اية حادثة سرقة من داخل حقائب الوافدين او المسافرين على الاطلاق ومنذ زمن بعيد، وان الكلام عن سرقات بشكل عشوائي من دون تقديم شكوى الى المعنيين في جهاز أمن المطار تؤثر سلبا على سمعة المطار وتثير القلق في نفوس المواطنين الوافدين.

2- لقد تم اعادة العديد من الحقائب الى أصحابها والتي أخذت من قبل مسافرين وافدين عن طريق الخطأ، كذلك حقائب متروكة سهوا وتحتوي على مبالغ مالية ومجوهرات وأمتعة قيمة لا مجال لتعدادها، بحيث تم الاتصال باصحابها داخل لبنان وخارجه وقد حضروا واستلموا حقائبهم.


لذلك فإن قيادة الجهاز، تهيب بالمواطنين عدم تصديق الشائعات كما بالوافدين تقديم شكوى عند فقدان اية امتعة من حقائبهم ليصار الى مراجعة كاميرات المراقبة في حضورهم للتأكد من حقيقة ما جرى”.

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