إقفال باب الترشيح لانتخابات نقابة المهندسين المُحدّدة الأحد في 18 الحالي

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أقفل باب الترشيح لانتخابات نقابة المهندسين في بيروت التي ستجري الاحد 18 تموز 2021 في باحات المقر الرئيسي للنقابة في بئر حسن. وخلصت الترشيحات على 23 مرشحا لمركز النقيب لدورة كاملة مدتها 3 سنوات غير قابلة للتجديد.

كما يتنافس المهندسون ايضا لاختيار 10 أعضاء جدد عن الهيئة العامة، وعن الفروع، الاول (المعماريون الاستشاريون) والثاني (المدنيون الاستشاريون) والسادس (موظفو القطاع العام) والسابع (الزراعيون الاستشاريون)، وعضوين عن لجنة مراقبة الصندوق التقاعدي، أضافة الى النقيب.

وبلغ عدد المهندسين المسددين لاشتراكاتهم، ويحق لهم التصويت 47 الفا و692 مهندسا.

وأسماء المرشحين لمركز النقيب هم:

سمير رفيق طرابلسي، عادل حسين نجم، محمد سعيد منير فتحة، حسن ديب حجازي، عبدو عارف سكرية، محمد حسني الحاج، باسم سعد الدين العويني، ربيع أنيس طبارة، محمد فؤاد ياسين، عارف حسن ياسين، مصطفى حسن اسماعيل فواز محمود درويش حيدر، احمد حلمي نجم الدين، محمد حسن خالد، زكريا يحيى الكعكي، عدنان حسن عليان، مفيد محمد رضا سنجابة، سامر نايف سليم، حسن علي عبد الله، علي عبد الله بيضون، محمد عبد الرحمن انسي، وائل جلال بيطار وهانية هاني الزعتري.

وكانت النقابة قد شهدت انتخابات المرحلة الاولى التمهيدية الاسبوع الماضي، باقتراع 8008 مهندسين لتهيئة 20 مهندسا عن الفروع سيتنافسون على 4 مراكز لعضوية مجلس النقابة، في حين يتنافس 72 مهندسا لاختيار 3 اعضاء لمجلس النقابة، ويتنافس 8 مرشحين لاختيار عضوين عن لجنة صندوق المتقاعدين وذلك في الانتخابات النقابية المقبلة.