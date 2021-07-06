living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إقفال باب الترشيح لانتخابات نقابة المهندسين المُحدّدة الأحد في 18 الحالي

6
JULY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أقفل باب الترشيح لانتخابات نقابة المهندسين في بيروت التي ستجري الاحد 18 تموز 2021 في باحات المقر الرئيسي للنقابة في بئر حسن. وخلصت الترشيحات على 23 مرشحا لمركز النقيب لدورة كاملة مدتها 3 سنوات غير قابلة للتجديد.

 

كما يتنافس المهندسون ايضا لاختيار 10 أعضاء جدد عن الهيئة العامة، وعن الفروع، الاول (المعماريون الاستشاريون) والثاني (المدنيون الاستشاريون) والسادس (موظفو القطاع العام) والسابع (الزراعيون الاستشاريون)، وعضوين عن لجنة مراقبة الصندوق التقاعدي، أضافة الى النقيب.

 

وبلغ عدد المهندسين المسددين لاشتراكاتهم، ويحق لهم التصويت 47 الفا و692 مهندسا.

 

وأسماء المرشحين لمركز النقيب هم:
سمير رفيق طرابلسي، عادل حسين نجم، محمد سعيد منير فتحة، حسن ديب حجازي، عبدو عارف سكرية، محمد حسني الحاج، باسم سعد الدين العويني، ربيع أنيس طبارة، محمد فؤاد ياسين، عارف حسن ياسين، مصطفى حسن اسماعيل فواز محمود درويش حيدر، احمد حلمي نجم الدين، محمد حسن خالد، زكريا يحيى الكعكي، عدنان حسن عليان، مفيد محمد رضا سنجابة، سامر نايف سليم، حسن علي عبد الله، علي عبد الله بيضون، محمد عبد الرحمن انسي، وائل جلال بيطار وهانية هاني الزعتري.

 

وكانت النقابة قد شهدت انتخابات المرحلة الاولى التمهيدية الاسبوع الماضي، باقتراع 8008 مهندسين لتهيئة 20 مهندسا عن الفروع سيتنافسون على 4 مراكز لعضوية مجلس النقابة، في حين يتنافس 72 مهندسا لاختيار 3 اعضاء لمجلس النقابة، ويتنافس 8 مرشحين لاختيار عضوين عن لجنة صندوق المتقاعدين وذلك في الانتخابات النقابية المقبلة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout