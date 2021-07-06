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فتاة جميلة تعمل في محطة بنزين .. أماني "انتي أشرف من كتير شباب متكلين.."

6
JULY
2021
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روى المواطن حسين طبّوش أنه وأثناء انتظاره لتعبئة البنزين يوم أمس، صادف فتاة جميلة تقوم بخدمة المواطنين في محطة محروقات. ولما رأته هربت منه لانها شعرت بالخجل كونها تعرفه. فكتب طبّوش المنشور التالي عبر حسابه على "فيسبوك":

 

"اليوم انا وعم نبش عامحطة بنزين فاتحة
شفت بطلعة عبرا محطة ابو مرعي فاتحة وعم تعبي وقفت بالدور
وخلال ١٠دقائق وصل دوري وباقي سيارتين قبلي لفتلي نظري انو اللي عم تعبي بنزين وحدة شقرا وحلوة وجسمها سمبتيك مشيت سيارة بقي ادامي سيارة وحدة و ماشفت هالبنت الا حطت فرض البنزين بالرزفوار وهربت انا ستشبهت فيها وبين عرفتها وما عرفتها اجا شغيل حاسب السيارة ومشي وصل دوري فتحت الرزفوار وقلتلو لو سمحت شو اسمها البنت اللي كانت عم تعبي قبلك وفاتت خلص دوامها؟ قلي لاء لما يجي حدا بتعرفو بتستحي وبتفوت وبتتخبا سألتو شو أسمها قلي( أماني ) قلتلو ماتعبيلي انا فايت جيبها هي بدها تعبيلي

فتت واقفة بالزاوية وخبت وجها انا عرفتها صديقة من خلال الفايسبوك وجاي لعندي كذا مرة عالمحل وبنت محترمة عبطتها وبستها وقلتلها انتي أشرف من كتيررررررررر ناس عم تاكل وتصرف من غير تعب. انتي أشرف من كتير شباب قادرين يشتغلو بس متكلين عالبابي والمامي لياخدو مصروفن منن انتي أشرف مني لو انا قاعد ببيتي ومتكل عاأولادي يصرفو عليي وانتي أشرف من كتير بيعملوا خير وبيساعدو فقراء بس أموالهم ربا وزنا وتبيض أموال وتجار بالممنوعات وانتي أشرف من كتير مشايخ
بياكلو الحرام وبيتحلو بالحلال.
شفتها شمخت بالعالي
و قالتلي كلامك كتير أثر فيي والعيب اللي بيعمل عيب انا عم اشتغل واكل من تعبي إنها أماني م. منيمنة".

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