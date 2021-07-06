بالتفاصيل .. إليكم حقيقة ما حصل اليوم في فرن الشباك

A + A -

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان التالي:



بتاريخ 6/7/2021 قرابة الساعة 11,00 حصل إشكال فردي وتضارب على محطة مدكو - فرن الشباك بين عناصر من أمن الدولة في اللباس المدني يقومون بتعبئة المحروقات لسياراتهم الخاصة مع دورية من نفس المديرية تقوم بمهمة روتينية على محطات المحروقات لتسهيل أمور المواطنين قبل أن يعرّف العناصر المدنيون عن صفتهم.



تقوم المديرية العامة لامن الدولة حالياً بإجراء تحقيق شامل بالموضوع.



تجدر الإشارة ان لا علاقة لأي مديرية أمنية اخرى بموضوع الاشكال المذكور اعلاه.