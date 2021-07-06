٢٥٧ يوم... الحريري يتنزه والمواطن ينازع!

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تم تكليف الرئيس سعد الحريري في ٢٢ تشرين الأول من العام الماضي ٢٠٢٠ و كانت النية الافتراضية تشكيل حكومة خلال اسبوعين لتبدأ عملية إنقاذ البلد او اقله ايقاف المسار الانهياري.



و لكن ايا من ذلك لم يحصل...



مرت الايام و الأسابيع و الاشهر و الحريري لا يقوم بالحد الادنى من الخطوات للتشكيل.

مش مهم. ورقة التأليف في جيبه إلى ما لا نهاية و لبنان يتألم.



أموال المواطنين محتجزة... مش مهم... الحريري يسافر من بلد إلى بلد في طيارته الخاصة

دولار السوق ناهز ال ١٨٠٠٠ و الحريري غير مبال..



البنزين ذلّ اللبنانيين و الحريري غير معني...

الدواء مفقود... و الحريري في مكان آخر... لا داعي للعجلة.



القطاعات تترنح واحد تلو الآخر و الحريري لا يشكل و لا يعتذر و البلد رهينة...

لا مبادرة و لا بحث عن حلول وسطية...



فقط حالة انتظارية او استجداء لاشارة خارجية تسمح له بالتشكيل و الا... لا نشكل...

و في الداخل انتظار إشارات من الرئاسة الثانية و انعدام للمبادرة الذاتية و تعنت علني و ترف المماطلة و حرق ٢٥٧ يوم من عمر الوطن...



أيهما أسوأ في حرب الصلاحيات الوهمية و هيبة الطائفة التي يتحدثون عنه؟ رئيس جمهورية يمارس ما تبقى له من صلاحيات دستورية ام رئيس مكلف لم يعد سيد قراره الداخلي إنما ينتظر إشارة من شركائه: الّف.. لا تؤلف... تنازل...لاتتنازل... انتظر... ماطل... لا تماطل... اعتذر... لا تعتذر...