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٢٥٧ يوم... الحريري يتنزه والمواطن ينازع!

6
JULY
2021
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تم تكليف الرئيس سعد الحريري في ٢٢ تشرين الأول من العام الماضي ٢٠٢٠ و كانت النية الافتراضية تشكيل حكومة خلال اسبوعين لتبدأ عملية إنقاذ البلد او اقله ايقاف المسار الانهياري.

و لكن ايا من ذلك لم يحصل...

مرت الايام و الأسابيع و الاشهر و الحريري لا يقوم بالحد الادنى من الخطوات للتشكيل.
مش مهم. ورقة التأليف في جيبه إلى ما لا نهاية و لبنان يتألم.

أموال المواطنين محتجزة... مش مهم... الحريري يسافر من بلد إلى بلد في طيارته الخاصة
دولار السوق ناهز ال ١٨٠٠٠ و الحريري غير مبال..

البنزين ذلّ اللبنانيين و الحريري غير معني...
الدواء مفقود... و الحريري في مكان آخر... لا داعي للعجلة.

القطاعات تترنح واحد تلو الآخر و الحريري لا يشكل و لا يعتذر و البلد رهينة...
لا مبادرة و لا بحث عن حلول وسطية...

فقط حالة انتظارية او استجداء لاشارة خارجية تسمح له بالتشكيل و الا... لا نشكل...
و في الداخل انتظار إشارات من الرئاسة الثانية و انعدام للمبادرة الذاتية و تعنت علني و ترف المماطلة و حرق ٢٥٧ يوم من عمر الوطن...

أيهما أسوأ في حرب الصلاحيات الوهمية و هيبة الطائفة التي يتحدثون عنه؟ رئيس جمهورية يمارس ما تبقى له من صلاحيات دستورية ام رئيس مكلف لم يعد سيد قراره الداخلي إنما ينتظر إشارة من شركائه: الّف.. لا تؤلف... تنازل...لاتتنازل... انتظر... ماطل... لا تماطل... اعتذر... لا تعتذر...

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