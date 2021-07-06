living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وإن غابوا مات لبنان! (إبراهيم كنعان)

6
JULY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
النهار -
 
لعلّ أسوأ ما في الأزمة التي يعيشها لبنان اليوم، هي أنّ معظم اللبنانيّين فقدوا الأمل بنهوض البلد من جديد. قد يكون المسيحيّون أكثر إحباطاً من غيرهم، لأكثر من سبب. ما حصل في الفاتيكان محطّ تقدير، ولكن يجدر ألّا يُحمّل أكثر ممّا يحتمل.
 
ويدعونا هذا اليوم اللبناني المميز في الفاتيكان، الى تناول موضوع الحضور المسيحي في لبنان، من وجهة نظرٍ خاصّة، ومن باب طرح مادّة للنقاش.
 
خطيرٌ جدّاً أن يعتقد مسيحيّو لبنان بأنّ حضورهم فيه أمر ثابت نهائيّ، مهما تقلّبت الظروف أو ساءت، ومهما كثرت المخاطر والأخطاء، كي لا نقول الخطايا. والأخطر أن يظنّ مسيحيّو العالم بأنّ زوال المسيحيّين في لبنان أمر يمكن التعايش معه، كأنّه ما كان. 
 
عاشت فئةٌ مسيحيّة كبيرة وهْماً لعقود، وهو أنّ روح قدسٍ ما ميّزها عن الجماعات المسيحيّة الشرقيّة الأخرى التي انقرضت، أو تكاد، فغفا عن هؤلاء ليسهر دوماً علينا. والوهم الكبير عند بعض مسيحيّي العالم أنّ مسيحيّي لبنان تماماً مثل تلك الجماعات يحضرون معاً من دون فائدة ويزولون معاً من دون ضرر.
 
وبين الواهمين عندنا أنّ زوال المسيحيّين هنا مستحيل، والواهمين هناك أنّ حضور المسيحيّين هنا عارض طارئ، المطلوب من الكنيسة، ومن الفاتيكان خصوصاً، ألّا يسكت عمّا قد يأتي أو يحضّر، وأن يدرك أنّ موت مسيحيّي لبنان ممكن، وأنّ بقاءهم ضرورة تتعاظم وتتأكد ساعة فساعة.
 
ربما يتحمّل بعض السياسيّين المسيحيّين مسؤوليّة عدم ممارسة العمل السياسي بموجب معتقدهم ودينهم، من حيث التزام القيم. وربما تكون الأحزاب المسيحيّة تحوّلت، في بعض المراحل، الى اسمٍ وإطارٍ مسيحيّين فحسب، فعجزت، غالباً، عن نشر القيم المسيحيّة ووقعت أحياناً في صراعاتٍ أخذت منحى دمويّاً أو جنحت نحو صراعاتٍ على السلطة، أو ارتبطت بعبادة الشخص، فكانت تضعف بضعفه وتزول بزواله. والأمثلة كثيرة في التاريخ الحديث والقديم. 
 
من هنا، تردّي الأوضاع المسيحيّة وعجز بعض رجال السياسة عن توحيد الصفوف بل انصرافهم أحياناً الى تعميق الشرخ بين القواعد وإضعاف الدور المسيحي المحوري في لبنان والمنطقة.
 
نضيف الى ذلك اهتزاز صورة رجال الدين، في مراحل عدّة، حين راحوا يحاولون ملء الفراغ والاهتمام برعاياهم مكان السياسيّين، وتحوّل بعضهم الى فريق بدل أن يكونوا الوعاء الذي يتّسع للجميع. 
 
وإذا تساءلنا عن المحبّة وعن مدى التزام معظم مسيحيّي لبنان بها، لوجدنا الكثير من الأمثلة التي تدعو الى الخجل، حرباً وسلماً.
 
وماذا نقول، أيضاً وأيضاً، عن التعصّب الطائفي الذميم وعن ازدراء المسيحيّين بعضهم ببعض بسبب اختلاف مذاهبهم، وعن امتناعٍ ومنعٍ متبادل عن الاشتراك في الصلوات بين مذهبٍ مسيحي وآخر، وعن الاختلاف حول توقيت عيد الفصح...؟
 
مرّة أخرى، الفاتيكان، ومعه كنيسة لبنان، أمام امتحانٍ عسير. لكنّ الامتحان هذه المرّة أصعب من سابقيه.
 
لن ندخل هنا في أرقام هجرة المسيحيّين، وغالبيّتها نحو دولٍ بعيدة ما يعني أنّها هجرة دائمة. ولن نتوقّف عند انحلال الطبقة الوسطى في لبنان، وهي العصب المسيحي المثقّف الذي خرج منه كبارٌ في أكثر من وسطٍ وميدان. ولن نتحدّث عن انكفاء المسيحيّين عن الدخول الى إدارات الدولة لفترةٍ طويلة، وحين بدأت ملامح عودتهم حصل الانهيار. ولن نعدّد ما أصاب عناصر قوّة وتميّز المسيحيّين من خللٍ، من المدارس الى الجامعات والمستشفيات...
 
ماذا بعد ذلك كلّه؟ ما من بدايةٍ أخرى لتحقيق النهوض المسيحي غير تخطّي الخلافات والتوحّد على مشروعٍ عام لا يلغي الاختلافات بل يوحّد الجهود. فلنتّفق، مثلاً، على تطبيق اللامركزيّة كما خضنا معركة قانون الانتخابات النيابيّة. ولندرك أنّ المسيحي اللبناني هو مسؤوليّة في أعناقنا، في علمه وعمله، وقيمه وقيمته. ولا يلغي ذلك قيمةَ غير المسيحي، الذي نتساوى معه حتماً في الواجبات والحقوق، فلا نتفوّق عليه أبداً، ولا يتفوّق علينا حتماً.
 
ولكنّنا على ثقة، اليوم أكثر من أيّ وقتٍ مضى، بأنّ لبنان من غير مسيحيّين شركاء أقوياء لا حاجة لوجوده. إنْ حصل وغاب المسيحيّون، سيكون مباحاً حينها إعلان وفاة لبنان.
 
هذه دعوة للتفكير، تتبع دعوة الفاتيكان للصلاة. وهذه وتلك، مع الإيمان المتجدّد بالمصالحة المسيحيّة، من أجل لبنان الذي نحبّ.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout