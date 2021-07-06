عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 6 تموز 2021

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الأخبار : موسكو تضغط لإخضاع أنقرة: معركة المعابر السورية

الحريري نحو إحراج عون للخروج من التكليف؟ | نصرالله: أيام حاسمة للحكومة



الديار : رهانات خطيرة للحريري على الخلافات الخليجية: ساعات حكومية حاسمة؟

نصرالله يحذر من "تسييس" تحقيقات المرفأ "العدالة بعيدة والحقيقة مخفية"

"دلتا" يهدد بانهيار صحي ولا حلّ لأزمة الكهرباء "وذلّ" المحروقات مستمرّ



نداء الوطن : الزيارة القطرية: دعم "معنوي" ومساعدات "لوجستية"

برّي لـ"نداء الوطن": نقف أمام "مفارق"

البناء : خلاف سعوديّ إماراتيّ في أوبك… وإثيوبيا تستبق مجلس الأمن بإعلان البدء بملء السدّ / الحريريّ لحسم خياراته… بين الاعتذار لصالح بديل أو التأليف أو حكومة انتخابات / نصرالله: أيام حكوميّة حاسمة… الشعب يستحقّ التضحية بالعقوبات… وأسئلة لبيطار /

اللواء : مخطط دولي لقلب الطاولة: إقصاء الطبقة الحاكمة بالانتخابات!

لقاء برّي - الحريري: المبادرة ودور حزب الله.. وتحركات تمهد لعصيان.. وإلغاء البريفيه



النهار : الحريري يتهيأ لمحاولة جديدة...

الجمهورية : التأليف في "أيام حاسمة"

the daily star : Decisive days' ahead for Cabinet formation: Nasrallah

l'orient le jour : Sur 36 plages sondées par le CNRS, 24 sont propres à la baignade