أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 6 تموز 2021

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نداء الوطن : خفايا

تبيّن ان إحدى الشركات المستوردة للمواد الغذائية المدعومة كانت تقيم رحلات الى الخارج لبعض كبار الموظفين والمستشارين في الوزارات المعنية بملف الدعم.

توقعت أوساط مالية ومصرفية نشوء أزمة فقدان العملة الورقية اللبنانية من السوق بفعل تهريب كميات منها الى الخارج لأسباب مجهولة بالاضافة الى السياسات المتبعة من مصرف لبنان والمصارف والرامية الى سحب السيولة النقدية من السوق.

مستشار في وزارة خدماتية حيوية، وهو استاذ متفرغ في الجامعة اللبنانية ولا علاقة لاختصاصه بالوزارة التي يُستشار في أعمالها، يطمح لأن يعيّن مديراً عاماً فيها.

اللواء : أسرار

همس

لا يزال مرجع مكلف يحظى بدعم دولة عربية نافذة، ويتم تنسيق الخطوات معها، عند كل انعطافه..



غمز

يواجه وزير، ترك لقدره، مشكلات واسعة في وزارته، وهناك مآخذ على فريق العمل وآلية مقاربة القرارات..



لغز

لتاريخه، لم تكن المصارف قد أطلقت آلية دفع «فرش دولار» وفقاً لتعميم مصرف لبنان رقم 158!