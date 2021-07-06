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الديار : الحصار الحاد على لبنان لتعويض "اسرائيل" ما يمكن ان تخسره في فيينا

6
JULY
2021
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بعض ما جاء في مانشيت الديار :

تشير مصادر سياسية بارزة الى ان الحصار الاميركي الاقتصادي الحاد على لبنان والذي تحدث عنه السيد ن-صرالله، ياتي في سياق الاستراتيجية الاميركية لتعويض اسرائيل في لبنان ما يمكن ان تخسره في فيينا، فاشتداد منسوب الضغط جزء من عملية التفاوض مع ايران على النووي حيث تسعى واشنطن لمنح حليفتها في الشرق الاوسط جوائز ترضية بعدما اخفقت كل الوفود الاسرائيلية التي زارت الولايات المتحدة في اقناع المسؤولين في الادارة الاميركية بعدم العودة الى الاتفاق النووي، واذا كانت ادارة الرئيس دونالد ترامب قد استخدمت الضغط الاقصى على طهران وحلفاءها في المنطقة ومنهم ح-زب الله كجزء من مواجهة مفتوحة، فان ادارة جو بايدن تستخدم الساحة اللبنانية كورقة مساومة ليس فقط مع الايرانيين بل مع الاسرائيليين الذين يطالبون الاميركيين بجوائز ترضية، ليس اقلها "الصواريخ الدقيقة"، كثمن لانقاذ الوضع الاقتصادي المتدهور في لبنان، وذلك بعدما انتهت زيارة رئيس هيئة الأركان الاسرائيلي أفيف كوخافي دون تحقيق اي نتائج ملموسة حيال "فرملة" الاندفاعة الاميركية باتجاه طهران.


"اللعبة" مكشوفة

ولهذا يمكن الحديث عن تعويض مرحلي ترضى به اسرائيل على الساحة اللبنانية، وفي هذا السياق يمكن فهم استمرار الضغوط الاميركية القاسية لاضعاف ح-زب الله واجباره على التنازل في مراحل لاحقة عن ترسانته الصاروخية، ولهذا يستغل الس-يد ن-صرالله كل مناسبة لابلاغ من يعنيهم الامر، ان "اللعبة" مكشوفة ولن تؤدي الى اي نتيجة مع المقاومة.


الديار
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