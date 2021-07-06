بالصورة: الأختين سوزان وأحلام مفقودتين!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البلاغ الآتي:

"تعممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودتين:

- سوزان احمد عثمان (مواليد عام 2007، لبنانية)

- احلام احمد عثمان (مواليد عام 2009، لبنانية)

اللتين غادرتا صباح اليوم الاثنين في 5-7-2021، منزل والديهما الكائن في بلدة بخعون / الضنية الى جهة مجهولة، ولم تعودا.

لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوهما أو لديهم أي معلومة عنهما أو عن مكان وجودهما، الاتصال بفصيلة الضنية في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 490673-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات".