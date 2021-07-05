مجموعات من "الحراك المدني" دعت الى وقفات إحتجاجية في كل المناطق اعتبارا من الغد

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عقدت مجموعات من الحراك المدني مؤتمرا صحافيا عند مدخل المجلس النيابي في وسط بيروت مقابل بلدية بيروت، تحت عنوان "صرخة ونداء" تحضيرا لتحركات مركزية في مناطق عدة من لبنان.

وتلت ميرنا فياض بيانا اوجزت فيه التحركات المقبلة وقالت: "هدفنا اليوم ان نوصل صرختنا للعالم أجمع بأننا شعب مخطوف، مهان، مسلوبة حقوقه. ولأن ثورتنا تغييرية وليست مطلبية علينا إسترجاع الوطن المخطوف والتأكيد على حقوق الإنسان والمواطن وحقوق الدولة التي ننتمي إليها ولتبيان وجه لبنان الحضاري المنفتح وتعزيز دوره في العالم".

اضافت: "ولأن الشعب مصدر السلطات علينا كشعب لبناني ان نوحد الرؤية والتحرك والتمسك بملكية الدولة اللبنانية والانتفاض بوجه هذه المنظومة، والانتفاضة والتعبير بكل الوسائل المتاحة هي حق وواجب وطني، من ارتياد الساحات بشكل يومي ودائم، تسكير المحال التجارية والإضراب العام".

وتابعت: "ولأن الشعب مصدر السلطات،وإستكمالا لما بدأنا فيه من توزيع مناشير في مختلف المناطق اللبنانية، تدعوكم المجموعات الثورية الى أوسع مشاركة بالتحركات والتسكير العام ووقفات إحتجاجية على كافة الاراضي اللبنانية، بشكل تحركات لامركزية اعتبارا من يوم غد الثلاثاء".

وختمت: "نعدكم بأن شعلة الثورة لن تنطفئ حتى تحقيق المطالب المحقة باستقالة الطغمة الحاكمة وتشكيل حكومة انتقالية مستقلة تتمتع برؤية وخطة انقاذية".