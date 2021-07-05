living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مجموعات من "الحراك المدني" دعت الى وقفات إحتجاجية في كل المناطق اعتبارا من الغد

5
JULY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 عقدت مجموعات من الحراك المدني مؤتمرا صحافيا عند مدخل المجلس النيابي في وسط بيروت مقابل بلدية بيروت، تحت عنوان "صرخة ونداء" تحضيرا لتحركات مركزية في مناطق عدة من لبنان.

وتلت ميرنا فياض بيانا اوجزت فيه التحركات المقبلة وقالت: "هدفنا اليوم ان نوصل صرختنا للعالم أجمع بأننا شعب مخطوف، مهان، مسلوبة حقوقه. ولأن ثورتنا تغييرية وليست مطلبية علينا إسترجاع الوطن المخطوف والتأكيد على حقوق الإنسان والمواطن وحقوق الدولة التي ننتمي إليها ولتبيان وجه لبنان الحضاري المنفتح وتعزيز دوره في العالم".

اضافت: "ولأن الشعب مصدر السلطات علينا كشعب لبناني ان نوحد الرؤية والتحرك والتمسك بملكية الدولة اللبنانية والانتفاض بوجه هذه المنظومة، والانتفاضة والتعبير بكل الوسائل المتاحة هي حق وواجب وطني، من ارتياد الساحات بشكل يومي ودائم، تسكير المحال التجارية والإضراب العام".

وتابعت: "ولأن الشعب مصدر السلطات،وإستكمالا لما بدأنا فيه من توزيع مناشير في مختلف المناطق اللبنانية، تدعوكم المجموعات الثورية الى أوسع مشاركة بالتحركات والتسكير العام ووقفات إحتجاجية على كافة الاراضي اللبنانية، بشكل تحركات لامركزية اعتبارا من يوم غد الثلاثاء".

وختمت: "نعدكم بأن شعلة الثورة لن تنطفئ حتى تحقيق المطالب المحقة باستقالة الطغمة الحاكمة وتشكيل حكومة انتقالية مستقلة تتمتع برؤية وخطة انقاذية".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout