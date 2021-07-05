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تعاميم لمحافظ الشمال طلبت الكشف على المولدات الخاصة ومراقبة عملية استيفاء الفواتير

5
JULY
2021
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 وجه محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا تعميما الى مصلحة الاقتصاد في الشمال، طلب فيه تكليف من يلزم لإجراء الكشف على المولدات الخاصة ومراقبة عملية استيفاء الفواتير الصادرة عن أصحاب المولدات.

وجاء في نص التعميم: "نظرا لانقطاع التيار الكهربائي بشكل كبير وزيادة ساعات التقنين وحيث ان حاجة المواطنين الى الاشتراك بالمولدات الخاصة باتت ضرورية وملحة خاصة في فصل الصيف.

وبهدف حماية المواطن من تلاعب أصحاب المولدات بالتعرفة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه وحيث يتبين من مراجعة المواطنين ان هناك تفاوتا كبيرا في التسعيرة بين صاحب مولد وآخر ومن أجل تأمين المساواة بين المشتركين في استيفاء البدل المتوجب وحماية المستهلك من طمع تجار السلعة وحفاظا على المصلحة العامة.

يطلب اليكم تكليف من يلزم لاجراء الكشف على المولدات الخاصة ومراقبة عملية استيفاء الفواتير الصادرة عن اصحاب المولدات والتأكد من التزامهم بالتعرفة الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه تاريخ 30/06/2021 وتحرير محاضر ضبط بحق المخالفين وابلاغ المراجع المختصة وذلك بالتنسيق مع القوى الامنية للمؤازرة خلال الكشف والافادة".


كما وجه نهرا تعاميم الى كل من: قائد درك منطقة الشمال الاقليمية للاطلاع والايعاز لمن يلزم لتأمين المؤازرة الأمنية المطلوبة لموظفي الاقتصاد المعنيين بالكشف على المولدات الخاصة وتحرير محاضر ضبط بحق المخالفين، القائمقامين في الشمال للاطلاع والتعميم على البلديات الواقعة ضمن نطاقهم والايعاز الى شرطة البلديات للتحقيق من صحة الايصالات المستوفاة حسب التعرفة الرسمية الصادرة عن اصحاب المولدات والتأكد من التزامهم بالتعرفة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه وتحرير محاضر ضبط بحق المخالفين، رؤساء بلديات قضاء طرابلس لتكليف من يلزم إجراء الكشف على المولدات الخاصة ومراقبة عملية استيفاء الفواتير الصادرة عن أصحاب المولدات وتحرير محاضر ضبط بحق المخالفين، والمدير الاقليمي لامن الدولة في الشمال للاطلاع والايعاز لمن يلزم لتأمين المؤازرة الأمنية المطلوبة لموظفي وزارة الاقتصاد المعنيين بالكشف على المولدات خلال قيامهم بالكشف وتحرير محاضر ضبط بحق المخالفين.

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