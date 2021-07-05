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عاجل - مسعى قطري لحلّ الأزمة اللّبنانية

5
JULY
2021
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يقوم وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بزيارة إلى لبنان يلتقي فيها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

 

كما يُفترض أن "يلتقي المسؤول القطري برئيس الوزراء المكلف سعد الحريري ورئيس البرلمان نبيه بري، وذلك في إطار مساعي قطر للمساعدة في حلحلة الأزمة السياسية في لبنان".

 

وفي شباط الماضي، حثّ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الأطراف السياسية في لبنان على تغليب المصلحة الوطنية والإسراع في تشكيل حكومة جديدة خلال إستقباله رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري الذي زار قطر وقتئذ.

 

ونقلت "وكالة الأنباء القطرية" حينئذ، أنّه "جرى خلال اللقاء استعراض أبرز المستجدات في لبنان، حيث أطلع الحريري أمير قطر على آخر تطورات الأوضاع والجهود المتعلقة بتشكيل الحكومة في لبنان".

 

وفي نيسان الماضي، "جدَّد أمير دولة قطر تأكيد دعم بلاده المستمر للبنان ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب اللبناني".

 

كما دعا أمير قطر، خلال لقائه في الدوحة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، جميع الأطراف اللبنانية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والإسراع في تشكيل حكومة جديدة من أجل إرساء الاستقرار في لبنان.

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