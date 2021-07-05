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ما صحة فتح اللواء ابراهيم حساب لدى هذه الشركة؟

5
JULY
2021
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صدر عن مكتب المحامي كريم بقرادوني ما يلي:

 

"ردا على الكتاب الصادر من السيد خالد الشيخ، مدير لدى شركة الصكوك الوطنية (الاماراتية)، وجه المحامي كريم بقرادوني بوكالته عن اللواء عباس ابراهيم بتاريخ 05/07/2021 كتاب الرد التالي:

 

"بوكالتنا عن اللواء عباس إبراهيم،
وبالإشارة إلى كتاب صادر عنكم بتاريخ 15/06/2021 (مرفق صورة عنه ربطا)، تم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي تؤكدون فيه أن رصيد حساب الموكل لديكم بلغ /3876000/ د.أ. (ثلاثة ملايين وثمانمائة وستة وسبعون ألف دولار أميركي)، فإننا نبدي لكم بما يأتي:


أولا: فوجئ الموكل بالكتاب المشار إليه أعلاه جملة وتفصيلا، وفي الشكل والمضمون، لعدم وجود حساب لديكم في المطلق. ومن جهة الشكل فان الاسم الوارد في هذا الكتاب يحتوي على خطأ في الكتابة ما يدل بأن ليس لديكم أي حساب مفتوح من قبل الموكل. كما أن العنوان المشار اليه في مقدمة هذا الكتاب ليس عنوان الموكل، بل هو عنوان شركتكم. بالتالي، فإن مرسل هذا الكتاب لا يعرف كتابة اسم الموكل ولا يعرف مجرد عنوانه، ما يؤكد أيضا في الشكل بأنه ليس لديكم أي حساب مفتوح من قبل الموكل.


ثانيا: أما في ما يتعلق بالمضمون، فإن ما ورد في كتابكم يشكل تحريفا متعمدا للحقيقة وتضليلا، وقد أصاب الموكل بضرر معنوي واجتماعي فادح، لا سيما وأنه ورد من ضمن حملة تشهير طالت الموكل عبر وسائل التواصل الاجتماعي. فإننا نؤكد أن الموكل لم يفتح في الماضي أو في الحاضر أي حساب لديكم، سواء كان حسابا دائنا أو مدينا، وليس له أي علم بمثل هذا الحساب قبل الاطلاع على ما نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكل ما جاء في هذا الكتاب لا يمت إلى الحقيقة بصلة لا من قريب ولا من بعيد".


وطلب بقرادوني في كتابه من الشيخ "إصدار بيان لتكذيب ما ورد في الكتاب المؤرخ في 15/06/2021 وتزويدنا بصورة عن هذا البيان، وذلك خلال مهلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ تبلغكم كتابنا الحاضر، وإلا سنضطر آسفين إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة بحقكم و/أو بحق شركتكم، مع الاحتفاظ بحقنا في الادعاء وتحميلكم كامل الرسوم والمصاريف والاتعاب وبخاصة العطل والضرر الكبيرين اللذين أصيب بهما الموكل".

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