طليس: اضراب الاربعاء سيشل البلد

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اشار رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس الى انه “اذا بقيت الاوضاع على ما هي عليه فسيصل سعر صفيحة البنزين الى 200 الف ليرة”، لافتا الى ان “الرئيس والنائب والوزير لا يستخدمون النقل العام بل المواطن وهو الذي لا يستطيع تحمل عبء تكلفة النقل”.



واوضح طليس في تصريح، أن “الخطة التي وضعناها تشمل تخصيص مبلغ 500 الف ليرة للسائقين العموميين كتعويض واعطائهم البطاقة التمويلية اسوةً لهم ببقية الشعب”، وتمنى “على جميع سائقي السيارات والباصات العمومية ان يركنوا مركباتهم وان يلتزموا باضراب نهار الاربعاء الذي سيشل البلد وذلك لتصل رسالة الاتحاد للدولة”.

واعتبر أن “قطاع النقل البري سيستفيد كثيراً في الفترة المقبلة اذ ان المواطنين سيتركون سياراتهم بسبب غلاء صفيحة البنزين وسيلجؤون الى النقل العام”.