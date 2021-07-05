قتيل وحالات اختناق!

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لقي المدعو (ن. د.) حتفه إثر حريق اندلع داخل مشغل تجاري في بلدة القلمون جنوب مدينة طرابلس، صباح اليوم.

وقد عملت عناصر فرق الإطفاء في فوج إطفاء طرابلس على إخماد الحريق بعد صعوبة واجهتها في السيطرة على النيران.



وقامت فرق الإسعاف التابعة لجهاز الطوارئ والإغاثة في الجميعة الطبّية الإسلامية، بإسعاف عدد من سكان المبنى الذي شبّ بداخله الحريق، نتيجة تعرّضهم لحالات اختناق.



كما أُصيب عدد من مسعفي جهاز الطوارئ والإغاثة بحالات اختناق، بسبب نقص في الأوكسجين أثناء قيامهم بعملية الإسعاف. هذا ولم تُعرف أسباب الحريق حتى الآن.