درغام: ما تتعرض له الشركات من أعمال تشبيح في عكار مرفوض ونثمن اللقاءات التي تعقد بهدف ضبط الشارع

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أعرب عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام في بيان له، عن إستنكاره الشديد لما تتعرض له صهاريج المحروقات في عكار، وذلك عقب تبلغه من الشركات صباح اليوم بأنها ستمتنع عن إرسال المواد الى عكار بسبب أعمال التشبيح ودفع الخوات التي تتعرض لها، مؤكدا أن هذه الممارسات معيبة بحق أبناء عكار ولا تمت للأخلاق بصلة.

وأضاف: ما يجري يضع الجميع أمام مسؤولياته، وإذ نحمل القوى الأمنية مسؤولية حفظ الأمن ونطالب الجيش اللبناني تأمين الحماية للصهاريج، الا أننا نؤكد أن المجتمع المحلي من بلديات وإتحادات عليه المساعدة وتحمل المسؤوليات حيال ما يجري، إذ يستحيل على القوى الأمنية أن تؤمن الحماية للصهاريج التي تتوزع على مختلف أرجاء المحافظة المترامية الأطراف.

وثمن درغام اللقاءات التي تعقد لفاعليات عكار، مؤكدا على ضرورة عقد لقاء موسع يضم مختلف الفاعليات من رجال دين ورؤساء وبلديات وإتحادات ونواب لمعالجة هذه المسألة، ووضع خطة لضبط الأمور ومنع التفلت أكثر في الشارع، والتشديد على منع قطع الطرق تحت اي ذريعة كانت.