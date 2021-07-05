تحذير من الأبيض حول متحوّر "دلتا"!

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أشار مدير مستشفى الحريري فراس الأبيض الى ان "متحوّر "دلتا" أصبح في لبنان ويجب العمل على محاولة الحدّ من انتشاره وهنا المسؤولية تقع على الفرد والمؤسسات".

وتابع في حديث لـ إذاعة "صوت كل لبنان", "الرقم الحقيقي لإصابات "دلتا" أكبر بكثير من الأرقام المعلنة وهذا المتحوّر أشدّ انتشاراً وعدوى ويجب ألا يكون هناك تساهل من الناس وضرورة الإقبال على اللقاح أكثر".

وأضاف, "القطاع الاستشفائي لا يجب أن يُترك وحيداً لناحية الكهرباء والمستلزمات الطبية وبالتالي ولا قدرة لهذا القطاع على الصمود وهو بحاجة للدعم".