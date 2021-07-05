خبر سار.. المازوت في طريقه الى الأفران

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أكّد نقيب الأفران علي ابراهيم أن المازوت في طريقه الى الأفران شاكراً قيادة الجيش على التعاون.

وأشار الى أن الصرخة التي أطلقت كان لها صدىً جيداً، شاكراً قيادة الجيش على التعاون لتأمين المازوت للأفران.

وفي حديثٍ له عبر أثير إذاعة صوت لبنان 100.5 قال:" المازوت في طريقه الى الأفران الآن وأناشد المعنيين تأمينه الى كافّة أفران لبنان من دون استثناء والخبز متوفر ولا طوابير".

وفي سياقٍ مُتّصل أضاف ابراهيم:" حتى اللحظة لا رفع لسعر ربطة الخبز لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أن مواداً تدخل في الخَبز كالسكر والخميرة باتت من دون دعم".