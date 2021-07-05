أسرار الصحف ليوم الاثنين 5 تمّوز 2021

A + A -

البناء



قالت مصادر حقوقيّة إن من واجب المحقق العدليّ تعقب حملات الاستثمار المبرمج التي أعقبت استدعاءاته بصفتها تدخلاً في تحقيقاته وعرقلة لسير العدالة، مشيرة إلى أن ما تمّ تداوله للنيل من المدير العام للأمن العام والتشهير به تحت غطاء معلومات نُسبت للتحقيق هو استهداف مباشر لصدقيّة المحقق العدليّ المعنيّ بالتحرك قضائياً لكشف مَن يقف وراءها.



قرأت مصادر دبلوماسيّة في خطاب الرئيس الصينيّ بمناسبة مئويّة الحزب الشيوعيّ الحاكم في بكين إعلاناً لمواجهة تتكامل مع كلمة الرئيس الروسي في منتدى الأمن في موسكو لتشكيل جبهة مواجهة للسياسات الأميركيّة في آسيا بالتنسيق مع إيران التي تمثل ركيزة رئيسيّة في هذه المواجهة. وتوقعت أن تكون أفغانستان ساحة الرسائل الأولى.

الجمهورية

ترى مصادر مسؤول كبير أن دولة خارجية قد تكون باتت مقتنعة بأن مسؤولا آخر غير قادر على إنجاز ملف أساس نظرا لعدم تسهيل دولة أخرى مهمته.



تبلّغ مرجع روحي من أكثر من دولة غربية رسائل بأن لبنان لن يكون متروكا لمصيره ولو طال وقت التجاذبات وأمدها.



كشفت شخصية وزارية أمام قريبين منها أنها فوجئت ببرودة أحد المسؤولين خلال تواصلها به قياسًا على الأزمة التي يمر فيها البلد.

اللواء



توقفت أوساط سياسية عند الزيارة اللافتة التي قام بها سفير دولة عربية كبيرة لرئيس حكومة سابق بعد إنقطاع التواصل بينهما لفترة ليست قصيرة!