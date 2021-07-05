عناوين الصحف ليوم الاثنين 5 تمّوز 2021

الأخبار
الغرب يتقض: الوصاية الآن
أزمة المحروقات مستمرة... وتتمدّد إلى الأفران
إسقاط قانون منع دولرة الأقساط: يهدّد حرية التعليم!
مناوشات متصاعدة بين المقاومة والعدو: تهدئة غزة أمام أسبوع حاسم
البناء
ـ استهداف القوات الأميركيّة في حقل العمر بالصواريخ… وسانا: استمرار تهريب القمح والنفط
ـ أزمة المحروقات والدواء تتصاعد… هل يشتري المصرف المركزيّ دولاراته من السوق؟
ـ ترقّب لموقف بريّ بعد عودة الحريريّ واستدعاءات بيطار… ونصرالله اليوم لتجديد الخطاب
الجمهورية
الحريري أمام خيارات مفتوحة
الموسم السياحي: الرخص وحده لا يكفي
الفاتيكان أطلق العد التنازلي
موسكو: الناتو لا يجلب الاستقرار لأوروبا
اللواء
أسبوع القرار: التأليف والإعتذار على طاولة برّي - الحريري غداً
كرة الأزمات في ملعب المركزي.. و«المتحور الهندي» يشغل الصحة والطاقم الطبي
شهيد في الضفة وهجمات انتقامية للاحتلال على غزة