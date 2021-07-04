عدوان: في حال اعتذر الحريري سنرشح أديب لتشكيل الحكومة

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قال عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عدوان أنّه "في حال اعتذر الرئيس المكلف سعد الحريري عن تشكيل الحكومة، فإن القوات اللبنانية سترشح السفير مصطفى أديب أو شخصية مثله لتشكيل الحكومة العتيدة"، وأضاف: "الحريري منذ البداية لم يكن يجب أن يأتي إلى الأكثرية المتحكمة ويغطيها وهو سيحمل المسؤولية معها إن غطاها".

واعتبر عدوان أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف مسؤولان عن التأخير في تشكيل الحكومة، وعندما كانوا متفقين لم تكن هناك مشكلة صلاحيات، هم اليوم مختلفين على من لديه أي حصة وليس على الصلاحيات".

وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، قال عدوان: "مع الموجودين فالج لا تعالج ونحن نضيع وقت الناس، والمسؤولية الأكبر هي على المنظومة الحاكمة والمتحكمة وهي لا يمكن أن تكون أكثرية ولا تجد حلولاً".

وأردف: "لو كنا في بلد يحترم القانون والدستور لكانت حكومة حسان دياب اليوم تتعرض للمحاسبة ونحن نحمله مسؤولية الـ 8 مليارات دولار الذين صرفوا من تشرين الأول 2019 وحتى اليوم".