في منطقة السبتية .. جريمة عاطفية!

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افادت صفحة "وينية الدولة" انّ السوري محمد احمد محمد قد أقدم على ذبح المدعوة هيفا أوزل وهي "متحوّل جنسيا" في منطقة السبتية شرق بيروت، بعد علاقة عاطفية فاشلة دامت عدة سنوات بواسطة سكين حاد.



وقد افادت الصفحة انّه جرى نقل هيفاء الى مستشفى الساحل للمعالجة، فيما لم يتم القبض على الجاني لأسباب قالت الضحية أنها بسبب التمييز العنصري التي تمارسه الاجهزة الأمنية تجاه المتحولين جنسيا في لبنان.



وقد ناشدت هيفاء الأجهزة الامنية بالقاء القبض على الجاني، ومعاملتها كمواطنة متساوية الحقوق كغيرها من المواطنين ذلك بعد أن قررت أن تتحول من ذكر إلى أنثى.