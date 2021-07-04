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مقدمة نشرة الأخبار المسائية -- OTV -- الاحد 4 تموز 2021

ما يقوله الآخرون ويفعلونه مهم، لكنه ليس الأهم. فالأهم، ما نقوله ونفعله نحن.

فالآخرون سيظلون على هجومهم علينا، مهما حصل، وممارساتهم الهادفة الى إضعافنا وإلغائنا ستبقى على حالها في الأحوال؟

بعد ال2005، قالوا: لسنا معكم لأنكم تفاهمتم مع حزب الله، ولأنكم اعتبرتم ان الانسحاب السوري من لبنان يجب ان يمهد لعلاقة طبيعية بين البلدين. وربطوا اقوالهم هذه بأفعال تحريض في الداخل والخارج.



فإذا كان سبب معارضتهم لنا بعد ال 2005 هو القرب من حزب الله وسوريا وايران كما زعموا، فلماذا كانوا ضدنا بين عامي 90 و2005؟

واليوم يقولون: لسنا معكم لأنكم افلستم البلد وفشلتم في ادارة الدولة، ونحملكم مسؤولية كل ما حل بلبنان واللبنانيين منذ 17 تشرين الاول 2019. ويحرضون الناس والدول لمواجهتنا، مع علمهم الاكيد بأننا اقل المسؤولين، بفعل الصلاحيات التي ساهموا في ضربها والاكثريات النيابية والوزارية التي عرقلتنا، وكانوا هم في صلبها.



واذا كانت معارضتهم لنا اليوم لأننا فاسدون وفاشلون، فلماذا كانوا ضدنا بين 2005سنتي و2016؟ ولماذا كانوا يرفضون ما كنا ننادي به تحت شعار التغيير والاصلاح؟ لماذا كانوا يعطلون كل الخطط والمشاريع؟ لماذا كانوا حلفاء الأفرقاء الذين يتحملون المسؤولية المباشرة عن السياسات المالية الخاطئة؟ ولماذا عبَّروا عن خالص المودة لشخصيات سياسية كان لها باع طويل في الوصول الى ما نحن فيه اليوم؟

في كل الاحوال، ليس الاهم ما يقولون او يفعلون. بل ما نقول ونفعل نحن.



ونحن نقول اليوم إننا كما في كل يوم متمسكون بحقوق ثلاثة يستحيل التنازل عن اي منها: الحق في الحياة الكريمة والحق في الدور السياسي والحق في العدالة.

نقول بالحياة الكريمة ونفعل نضالاً متواصلاً لتحقيق المشاريع التي عرقلوها والتي لو نفذت لما وصلنا الى هنا.

نقول بالدور السياسي ونفعل رفضاً للتفريط بالميثاق والمناصفة والشراكة الفعلية لا الشكلية.

نقول بالعدالة ونفعل رفضاً للتراجع في التدقيق الجنائي وقوانين الاصلاح والوقوف الى جانب القضاء الجريء والعادل.



في كل ما سبق، نحن لسنا شخصا ولا حزبا ولا تيارا… ولا انتم.. نحن في كل ما سبق شعب يعاني لكنه لن يستسلم، وانتم في كل ما سبق منظومة فاسدة قوية لكنها آيلة حتما الى الزوال.

وقبل الغوص في التفاصيل السياسية، البداية من المطار ومنتشري لبنان المؤمنين له والعائدين اليه في هذه الايام.