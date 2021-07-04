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العناية الإلهية أنقذت الإعلامية وعائلتها في ضبية!

4
JULY
2021
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أنقذت العناية الإلهية وجهود فريق الإنقاذ البحري في الدفاع المدني أفراداً من عائلة مذيعة الـ MTV رانيا زيادة أشقر من الغرق في عرض البحر قبالة شاطئ ضبيه بعدما سحبهم التيار بعيداً عن المركب لنحو كيلومتر.


رانيا عبّرت عن شكرها للسيدة العذراء التي حمتهم وأنقذتهم من الموت، وكتبت على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام قائلة: "هيك انتي يا ملكة السموات والأرض بتطلّي علينا من الضباب لتحمينا وتطمّنينا وتنجّينا. هيك انتي يا عدرا الأم الحنوني يلّي ما بتترك ولادا.. نحنا بشر ضعاف مش قادرين على شي بلاكي و بلا يسوع".


وتابعت: "بشكرك يا عدرا لأنّك شحّدتينا ولادنا يوان ورامز مبارح أنا وأختي، بشكرك لأن ودّيتيلن الروح القدس يقوّين بشكرك لأن كلّ ما كنت عم بطلّع فيكي وقلّك دخيلك تضحكيلي من راس جبل حريصا وتقوليلي أنا هون، كتّر خيرك يا حبيبة قلبي، بوعدك أنو ولا مرّة رح وقّف خبّر عن فضلك بكل لحظة من حياتي آمين، بشكر من كلّ قلبي الدفاع المدني يلّي بأقل من 10 دقايق كان عنّا للإنقاذ. شكر خاص لرئيس وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني سمير يزبك".

 

وطالبت رانيا "كل شخص في لبنان أن ينتبه إلى قواعد السلامة العامّة، مضيفة "لأن نحنا اللبنانيي متروكين لحالنا وما حدا بالو فينا لا قوانين ولا حسيب ولا رقيب".

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