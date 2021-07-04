اللجنة الطالبية تعلن الثلاثاء يوم عصيان مدني طالبي وتدعو الى الاعتصام أمام وزارة التربية

واستنكرت في بيان، أن "تحول التربية أداة للمناكفات والسجالات السياسية، فيلجأ وزير التربية إلى الإستفراد بقراره، وكأن الوضع يحتمل مثل هذه التصرفات".

واستغربت "إعتبار البدل المالي للأساتذة المعضلة الوحيدة التي يجب حلها لإجراء الإمتحانات. فالطالب كالأستاذ بحاجة إلى مادة البنزين للتنقل، كما أن الوضع الإقتصادي سيئ على الطرفين عدا عن بدء إنتشار المتحور الهندي في لبنان".

وأكدت اللجنة أن "الطلاب غير جاهزين لا تربويا ولا نفسيا لإجراء الإمتحانات، وأن أغلب الكفايات لم تكتسب من خلال التعلم عن بعد، والوقت الذي أعطي للتعلم المدمج لم يعوض الدروس التي أعطيت. وبإعتبار أن وزير التربية لم يلق أي إهتمام للحملة التي أطلقتها اللجنة عبر "تويتر" تحت #تراجع_يا_طارق، والتي تصدرت "ترند" على مدار يومين كاملين بأكثر من مئة ألف تغريدة".