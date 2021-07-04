محامو الطعن بالإيجارات يناشدون البابا المساعدة بأبنية سكنية لشباب وعائلات بيروت

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شكر رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الإيجارات أديب زخور في بيان اليوم، للبابا فرنسيس “تخصيص صلاة من أجل لبنان”، وناشده “مساعدة لبنان عبر المساهمة في إعماره وإنشاء مجمعات سكنية للشباب والعائلات في المدينة بيروت بالتعاون مع الكنائس، وفي مشاعات الدولة والأوقاف، وبخاصة أن بعض المسؤولين الكنسيين يصرحون تكرارا ان المسيحيين وضمنهم الكنيسة والاكليروس يملكون أكثر من 65% من مساحة لبنان، ولكن اكثر من 65% من المسيحيين لا يملكون المنازل ولا يستطيع شبابه تأسيس عائلة، وهاجر قسم كبير منهم بعد الحروب المتتالية والأزمات الاقتصادية وانهيار العملة الوطنية”.

وقال: “لا يمكننا حث المسيحيين على البقاء في بلدانهم من دون مساعدتهم على مقومات العيش، أقله في حق السكن والمعيشة ومحاربة الفساد، ولا يمكن المحافظة عليهم وعلى العيش الواحد والمشترك عبر قبول هجرتهم وتهجيرهم وحلول غيرهم في مناطقهم، بقوانين تهجرهم كما فعل القانون الجديد للايجارات 2/2017. وبعد انفجار المرفأ، تهجر ما تبقى من السكان”.

ورأى أن “على الكنائس التنسيق مع الفاعليات والمؤمنين المحليين والجاليات والمتمولين وبناء المساكن لمنع التهجير، وأن تكون الداعم الفعلي لخلاص شعبنا”