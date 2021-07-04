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أعلنت مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية ورئيسة اللجنة التنفيذية للقاح د. بترا خوري أننا نتحضر الى معركة جديدة مع فيروس كورونا، معركة المتحور "دلتا"، قائلة: "منذ 16 شهرا قمنا بجولات في المعركة ضد كورونا واليوم يجب أن نتحضر الى جولة جديدة وبالأخص على أبواب الخريف، ويجب أن نتحضر اكثر مع دخول المتحور دلتا الى لبنان".

وأوضحت في حديث عبر الـLBCI أنه يجب التحصين ضدّ "دلتا" من خلال تسريع عملية التلقيح وعبر الالتزام بارتداء الكمامة، مشددة على أن المتحور دلتا ينتشر في خلال 10 ثوان بين شخص وآخر وهذا الانتشار السريع للمتحور سيؤدي الى دخول المستشفى بشكل أكبر.

وكشفت د. خوري أن هناك أقل من 100 شخص مصاب بمتحور "دلتا" في لبنان.

من جهة أخرى، أكدت أن كل مراكز لقاح "أسترازينيكا" ما زالت تستقبل الأشخاص من عمر 30 إلى 49 سنة.

وفي السياق عينه، أوضح رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي أن "المتحوّر الهندي سريع الانتشار وينتقل من الشخص المصاب خلال 15 ثانية فقط والعدوى تنتقل إلى 14 أو 15 شخصاً ومن لم يتلقّ اللقاح قد يدخل إلى العناية".

وفي حديث له عبر "الجديد" قال عراجي: "يجب اتخاذ اجراءات وقائية مشددة وان يحافظ المغتربون على أهلهم اولاً بعدم جلب المتحور الهندي الى لبنان". وأضاف "نتجه إلى منحى تصاعدي في عداد كورونا، والقطاع الطبي يشهد شبه إنهيار ووضعه صعب جداً وإذا تفشى المتحوّر الهندي سنكون أمام انهيار شامل للقطاع الصحي".

وأكدّ أن "فايزر يحمي من المتحوّر الهندي بنسبة 90% و"أسترازينيكا" بنسبة 80%".