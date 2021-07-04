كورونا لبنان.. اليكم مخاطر المتحوّر الهندي!

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أوضح النائب عاصم عراجي أن "المتحوّر الهندي سريع الانتشار وينتقل من الشخص المصاب خلال 15 ثانية فقط والعدوى تنتقل إلى 14 أو 15 شخصاً ومن لم يتلقّ اللقاح قد يدخل إلى العناية".

وفي حديث له عبر "الجديد" قال عراجي: "يجب اتخاذ اجراءات وقائية مشددة وان يحافظ المغتربون على أهلهم اولاً بعدم جلب المتحور الهندي الى لبنان".

وأضاف, "نتجه إلى منحى تصاعدي في عداد كورونا، والقطاع الطبي يشهد شبه إنهيار ووضعه صعب جداً وإذا تفشى المتحوّر الهندي سنكون أمام انهيار شامل للقطاع الصحي".

وأكدّ النائب: "فايزر يحمي من المتحوّر الهندي بنسبة 90% و"أسترازينيكا" بنسبة 80%".