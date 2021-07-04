نقيب المستشفيات الخاصة يُحذر.. هذا ما يعرّض حياة المرضى للخطر

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حذّر نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون من أنّ "مخزون المستشفيات من المازوت بات قليلاً جداً، ووصل إلى الحافة، وأنّ المستشفيات تشتري المازوت بشكل يومي من دون أن يكون لديها المخزون الكافي لأكثر من يومين، في حين أنه يجب أن يكون لأسبوعين في الظروف الطبيعية، فكيف في ظلّ التقنين القاسي لكهرباء الدولة؟".

وأشار هارون في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" إلى أنّ عدم تأمين المازوت يعرّض حياة المرضى للخطر.

وأوضح هارون أنّ المستشفيات تضطر إلى شراء المازوت من السوق السوداء في بعض الأحيان، وأنها تواصلت مع وزارة الطاقة التي وعدت بحلحلة الأمور.