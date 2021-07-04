طبيب لبنانيّ يحصد جائزة عالمية للتميز الطبيّ!

A + A -

وسط كل الأخبار القاتمة المحيطة بلبنان، حقق الطبيب والباحث اللبناني المقيم في افريقيا د. محمد الساحلي انجازا تمثل بنيله جائزة قيمة للتميز الطبي على مستوى أوروبا والقارة الافريقية وهي واحدة من الجوائز الهامة التي تنظمها سنويا ZENITH GLOBAL HEALTH بدعم من جهات حكومية بريطانية للعاملين في الحقل الطبي والرعاية والمساندة الصحية منذ العام 2016.

وقد تم تنظيم الاحتفال هذا العام بالتزامن مع الدورة الأولى لقمة افريقيا للرعاية الصحية 2021 والتي عقدت في العاصمة النيجيرية -لاغوس.

وتمنح هذه الجائزة للعديد ممن تميزوا في مجالات تخصصهم ان كان في مجال الادارة أو الرعاية الصحية والتعليم والبحث والابتكار.

وقد تسلم د. الساحلي جائزتي تقدير وتميز، الأولى جائزة "الابتكار في مجال الرعاية الصحية " لمستشفى ميدلاند التي يترأس مجلس ادارتها، والأخرى جائزة "المتابعة والتميز في المجال الطبي" وقد حصل عليها كطبيب وباحث في المجال الطبي والسياسات الاستشفائية" ويعتبر اول لبناني يتسلم جائزة في هذا المضمار على المستوى الاوروبي والافريقي.

ويوفر المؤتمر فرصة للقاء والتفاعل فيما بين قادة الرعاية الصحية في القارة السوداء حيث عقدت خلاله ورشات عمل تمحورت حول الرعاية الصحية والسياسات الاستشفائية وتأثير المستجدات والاوبئة عليها.