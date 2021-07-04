جنبلاط: كفى الهروب من ضرورة تشكيل الحكومة

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غرد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على التويتر، كاتباً: “‏كفى الهروب من ضرورة تشكيل الحكومة التي وحدها تستطيع وقف التدهور ومعالجة المشاكل وفي مقدمها التفاوض مع المؤسسات الدولية”.

وأضاف: “الباقي هروب الى الامام وتنظيرات مدمرة للوطن، أما الانتخابات فمن الافضل صرف الاموال المرصودة لجمعيات المجتمع الاهلي وللمستشفى الحكومي وللجيش ولمؤسسات معروفة”.

وتابع: “‏وكي لا تفسروا موقفي انه ضد الانتخابات اوضح بانني سمعت بان دولاً ستصرف مليار دولار على اندية المجتمع المدني المتعددة”.

وختم جنبلاط: “أفضل اعطاء هذا المال للمستشفيات الحكومية وللجيش وقوى الامن وللمؤسسات المعروفة مثل المقاصد، عين وزين، الجامعة الاميركية وغيرها من المؤسسات التربوية والاستشفائية”.