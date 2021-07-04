عناوين الصحف ليوم الأحد 4 تموز 2021

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الديار : حكومة دياب لا تصرّف الأعمال... والمافيات تتحكّم برقاب المواطنين
"قرارات" المرفأ تثير أسئلة مشروعة... هل تحمي اللقاحات من "متحوّر دلتا"؟
النهار : كلّ مسارات الإنهيار مفتوحة... ومسار الإنقاذ مقفل
الأنباء الكويتية : «التيار» يحثّ الحريري على التأليف وإعلامه يروّج لاعتذاره
دعوات شعبية لتسلّم الجيش زمام الأمور خوفاً من الفوضى واستدعاء المسؤولين للتحقيق في انفجار المرفأ يتفاعل
الشرق الأوسط : قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت يرمي «كرة التعطيل» عند السلطة السياسية
ترحيب سياسي واسع بقراراته
الوطن السورية : لنسف هدنة الـ٧٢ ساعة ومنع تكرارها بإيعاز من النظام التركي … إرهابيو إدلب يرفعون وتيرة التصعيد والجيش يرد بقوة