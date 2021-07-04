الديار : الوضع في طرابلس خطر جداً والانفجار حتمي ...

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تفلت أمني وانتشار للأسلحة الخفيفة بين المواطنين واشكالات متنقلة

بعض ما جاء في مقال دموع الأسمر-

منذ ايام تشهد شوارع عديدة في طرابلس حالات عصيان وتذمر من الواقع المرير الذي تغرق فيه المدينة حيث لا دواء ولا كهرباء ولا ماء ولا عمل للشباب ولا مستشفيات تفتح ابوابها قبل دفع الاموال بالملايين، فأي ظلم سيواجه اللبناني خلال الايام القادمة الا المزيد من تفاقم الاسعار، وربما لا يكفي الراتب لتسديد ثمن خمسة امبير لذلك فان ابسط مقومات الحياة من كهرباء وماء باتت مفقودة وسط تجاذبات لا تنتهي بين الطبقة السياسية المسؤولة عن الامن الاجتماعي والاقتصادي والراعية لمهام حفظ الامن والاستقرار وتوفير حياة رائدة لمواطنيهم، بينما ما يجري على الارض عكس ذلك، ورغم التحذيرات من دول عديدة ودعوتهم للاسراع في تشكيل الحكومة علها تبدأ بعملية انقاذ لكن على ما يبدو ان البلاد تتجه الى حالة فلتان امنية لن تحمد عقباها، وخصوصًا ان مصادر عديدة تؤكد انتشار السلاح بين المواطنين بشكل لافت، وعند وقوع اي اشكال فان استعمال السلاح بات يشكل تهديدا للسلم الاهلي، وهذا ما يحصل يوميا وفي كل ليلة الامر الذي استدعى انتشارا جديدا للجيش اللبناني ...