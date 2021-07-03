طالب بمحاكمة السيد نصرالله!

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طالب نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش ، خلال حوارٍ على قناة الجديد ، ب " محاكمة السيد نصرالله " قائلاً :" أنا مع محاكمة نصرالله كونه رئيساً لميليشيا تابعة لإيران والدمار الذي شكله أحمد الاسير لا يشكل 1% من الدمار الذي قام به حزب الله ."



وأضاف أن : " نبيه بري هو الاقرب لسعد الحريري اليوم وهذا لا يعني أن تيار المستقبل هو الأقرب لحركة أمل والخلاف بين أمل وحزب الله هو أعمق من أن يتصوره أي شخص. لا أحب ممارسات حركة أمل وحزب الله البلطجية وأخاف من فخ يعده حزب الله للرئيس الحريري. لا شك أن هناك تصرفات بلطجية يقوم بها عناصر حركة أمل ولا أدري إن كان هناك بينهم مندسين والرئيس بري سياسي مخضرم لا أعتقد أنه يتبنى مثل هذه التصرفات. والذي يجمع بري والحريري اليوم هو خوفهما من التقسيم وخلافهما مع الرئيس عون و ما يفعله الرئيس الحريري خارج لبنان أهم بكثير من جلوسه في لبنان فهو يؤمن مظلة خارجية لحكومته قادرة على إنقاذ لبنان."