متحور "دلتا " - بلدة لبنانية تعلن عن اصابتين!

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أعلنت بلدية كفررمان في بيان انها "سجلت في البلدة أول حالتي كورونا دلتا وهما متابعتين من قبل البلدية، وهما يلتزمان الحجر المنزلي منذ الثالث والعشرين من حزيران الماضي، وبذلك يصبح عدد اصابات كورونا داخل البلدة ٦ حالات ايجابية ٤ كورونا عادية واثنين المتحور.



وعليه تذكر البلدية جميع اهلنا الكرام بضرورة الالتزام بمعاير الوقاية الصحية وارتداء الكمامة وعدم التساهل بالاجراءات الصحية، لتجنب عدوى كورونا.

وتذكر البلدية اهلنا الكرام ضرورة ابلاغ عن حالات كورونا عبر الاتصال بالارقام التالية 03699780_ 03467724".